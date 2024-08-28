«دولية الشارقة للسلة» 5 سبتمبر

المصدر: الشارقة - البيان

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برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ينظم مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع أكاديمية جام ونادي البطائح الثقافي الرياضي، النسخة الخامسة من بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للرجال.

وذلك خلال الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر المقبل، بمشاركة ستة فرق، هوبس اللبناني والفتح السعودي ودجلة العراقي والعربي الكويتي والشارقة والبطائح من الإمارات.وأشار محمد عبيد الحصان، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، إلى أن البطولة أصبحت محطة سنوية في قائمة البطولات الدولية بالإمارة بدعم ومتابعة مباشرة من رئيس المجلس عيسى هلال الحزامي.

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