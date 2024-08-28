«يد النصر» يستعد للموسم بثوب جديد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يستعد فريق كرة اليد بنادي النصر بشكل جديد في إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد، بطموح وآمال عريضة لعودة العميد للانتصارات، هذا ما أعلن عنه وبتفاؤل عمران حسين الطواش المشرف الجديد على اللعبة في نادي النصر.

ووجه عمران الشكر والتقدير لإدارة القلعة الزرقاء ولشركة نادي النصر للألعاب الرياضية بالنادي برئاسة عبدالرزاق السيد الهاشمي وفيصل الطواش عضو مجلس إدارة اللجنة مشرف كرة اليد لمنحهم الثقة بتوليه هذه المهمة، متمنياً أن يكون عند حسن الظن وبالتوفيق لتحقيق الطموحات المأمولة والمنشودة للعبة بشكل عام وللفريق الأول بشكل خاص كما هو في بقية الألعاب بالقلعة الزرقاء.

وأشار عمران إلى أن فرق كرة اليد ومنها الفريق الأول بدأت الاستعداد للموسم الجديد وبثوب جديد بالنسبة للفريق الأول بقيادة فنية تونسية من خلال المدرب ثابت محفوظ صاحب الخبرات الطويلة ،وسبق أن عمل مدرباً لفريق الجزيرة الإماراتي بالموسم 2018 - 2019 والأهلي البحريني 2021 - 2022.

وتم تعيين ابن النادي سعيد محمد المدرب السابق للفريق مساعداً للمدرب، والإداري فيصل غلوم، وتم التعاقد مع المحترفين محمد غازي بن شكري وأسامة بن محمد الشايب، وضم الحارس خالد سعيد من الشارقة بصفة الإعارة.

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