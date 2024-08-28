«تيم كاب» للغولف في أبوظبي 10 يناير المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جولة دي بي ورلد عن اختيار فرانشيسكو موليناري وجاستن روز، صاحبي المسيرة المظفرة بألقاب بارزة في البطولات الكبرى، كقائدين للنسخة الثانية من «تيم كاب» للغولف، التي ستقام على الملعب الوطني في منتجع أبوظبي للغولف من 10 إلى 12 يناير 2025.

وكان الإيطالي موليناري قائداً لفريق قارة أوروبا الذي فاز بلقب هذه البطولة قبل عامين، وسيواجه زميله في فريق كأس رايدر، روز، الذي يتولى بدوره قيادة فريق بريطانيا وإيرلندا لأول مرة.وسيقود الثنائي فريقين مكونين من عشرة لاعبين من جولة دي بي ورلد، للتنافس على مدار ثلاثة أيام، مع ترؤس لوك دونالد قائد كأس رايدر، المنافسات أيضاً التي ستقام في دولة الإمارات.

إضافة إلى موليناري وروز، سيضم الفريقان أفضل أربعة لاعبين متاحين من قارة أوروبا والمملكة المتحدة وإيرلندا وفق التصنيف النهائي لـ«السباق إلى دبي» 2024، مع اختيار اللاعبين الخمسة المتبقين في كل فريق من قبل هذين القائدين بالتشاور مع دونالد.

وقال لوك دونالد، الذي سيقود فريق قارة أوروبا للمرة الثانية في كأس رايدر في ملعب بيثبيج بلاك في مدينة نيويورك الأمريكية العام المقبل: أنا سعيد حقاً بعودة «تيم كاب» لأنها وفرت بعض الخبرة للعديد من اللاعبين في العام الماضي، أعتقد أننا جميعاً حصلنا على الكثير خلال ذلك الأسبوع من حيث تجربة فريدة لبيئة الفريق. كما ساعد ذلك جميع اللاعبين المشاركين على فهم ما يعنيه تمثيل أوروبا في كأس رايدر، من خلال قادة كأس رايدر السابقين الذين جاءوا إلى الإمارات وتحدثوا إلى اللاعبين أثناء الحدث.

فرصة جيدة

وقال موليناري، قائد فريق قارة أوروبا: أنا سعيد للغاية بالحصول على فرصة قيادة فريق قارة أوروبا مرة أخرى، ومحاولة الدفاع بنجاح عن لقب «تيم كاب»، لقد كان أسبوعاً مميزاً حقاً في عام 2023.وأضاف روز، قائد فريق بريطانيا وإيرلندا: سيكون من الغريب مواجهة موليناري في بطولة فرق بدلاً من أن نكون معاً في نفس الفريق، ولكن هذا شيء أتطلع إليه حقاً.

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