الطائرة تواصل احتفالية أول ميدالية آسيوية منذ 18 عاماً

المصدر: دبي ـ البيان

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لايزال منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة يعيش الأجواء الاحتفالية، بعد الفوز بالميدالية الفضية للنسخة الثانية من بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة للشباب من مواليد 2005، بحلوله في المركز الثاني للترتيب العام بخسارته للمباراة النهائية أمام منافسه منتخب السعودية 2 ـ 3.

وزاد من فرحة التتويج بالفضية، منافسة لاعبي شباب «الأبيض» بقوة على الجوائز الفردية للبطولة، وحصول كل من خليفة محمود على جائزة أفضل معد، وديسيني لومبوتو على جائزة أفضل لاعب مركز (2)، وسامي طارق على جائزة أفضل لاعب مركز (3).

وتمثل فضية بطولة غرب آسيا الثانية، أفضل إنجاز للمنتخبات الوطنية للكرة الطائرة على الصعيد القاري في كل الفئات، رجال، شباب وناشئين، وأول ميدالية ملونة تحصدها منتخباتنا الوطنية للكرة الطائرة منذ أكثر من 18 عاماً.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخبنا الوطني لشباب الطائرة، أنهى مشاركته الإيجابية في بطولة غرب آسيا، بعدما خاض 7 مباريات بداية من الدور التمهيدي وصولاً إلى المباراة النهائية، وحقق خلالها الفوز في 5 مباريات، مقابل الخسارة في مباراتين.

واستهل «الأبيض» مشواره في الدور التمهيدي بالفوز على فلسطين 3 ـ 0، ولبنان 3 ـ 2، قبل أن يخسر أمام السعودية 1 ـ 3، ليعود ويتفوق على الأردن 3 ـ 0، وتخطى في ربع النهائي منافسه منتخب قطر 3 ـ 0، قبل أن ينجح في عبور البحرين 3 ـ 0 في نصف النهائي، ويكتفي بالوصافة والميداليات الفضية بعد الخسارة أمام السعودية 2 ـ 3 في النهائي.

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