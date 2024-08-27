"اتحاد الجودو" يعلن بدء التسجيل للمشاركين في كأس الاتحاد

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للجودو، فتح باب التسجيل، للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد للشباب والناشئين.

وتنطلق البطولة، يوم السبت الموافق 14 سبتمبر المقبل في صالة الاتحاد الجديدة بمنطقة بني ياس شرق في الفعالية الأولى بالموسم الجديد 2024 - 2025.

وحددت اللائحة الفنية المشاركة للمواطنين والمقيمين مواليد 2007 و2008، و2009 للناشئين ومواليد 2004، و2005، و2006 لفئة الشباب.

وتجرى عملية الميزان الرسمي يوم 13 سبتمبر في صالة الاتحاد ببني ياس ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي خورفكان.

وتوجه سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بالشكر لكل الأندية والمدارس والمراكز التي استضافت نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، آملاً أن يتواصل التعاون لدعم المنتخبات الوطنية بالعناصر الواعدة.

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