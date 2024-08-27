ديوكوفيتش يصنع التاريخ ويعادل رقم فيدرر في نيويورك

المصدر: وكالات

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توج النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش ملكا على ملعب (آرثر آش) بعد فوزه في الدور الأول بمنافسات فردي الرجال بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، آخر بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا العام.

وتغلب ديوكوفيتش، المتوج باللقب أربع مرات على المولدوفي رادو ألبوت بنتيجة 6 / 2 و6 / 2 و6 / 4، ليقتنص فوزه الـ78 على الملعب الرئيسي للبطولة المقامة في مدينة نيويورك الأمريكية، محققا رقما قياسيا جديدا.

ويأتي هذا الفوز ليجعل ديوكوفيتش يتعادل مع النجم السويسري المعتزل روجيه فيدرر في عدد الانتصارات ببطولة أمريكا برصيد 89 فوزا.

وقال ديوكوفيتش عقب المباراة "لم أكن على علم بذلك بصراحة. إنه أكبر ملعب، وبالتأكيد فهو الأكثر صخبا في تاريخ رياضتنا".

أضاف ديوكوفيتش "إن المباريات التي تقام مساء هي الأفضل على مستوى العالم في ملعب آرثر آش، ومنذ أن بات الملعب مغطى فقد أصبحت تلك اللقاءات أكثر صخبا. إنها أجواء مفعمة بالطاقة والحيوية".

أوضح ديوكوفيتش في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "من الواضح أنه مع بعض القواعد الجديدة هذا العام مع قدرة الجمهور على التحرك، هناك الكثير من الأمور التي تحدث بالملعب".

وتابع "نحن الآن في منتصف الليل. أحب المباريات المسائية، ربما ليس في هذا الوقت المتأخر، ولكن مع ذلك كان الأمر ممتعا للغاية".

وشدد ديوكوفيتش "كنت أرغب في بدء البطولة بالطريقة الصحيحة وأعتقد أنني فعلت ذلك".

وتأهل الأمريكي فرانسيس تيافوي بالفوز على مواطنه أليكسندر كوفاسيفيتش بثلاث مجموعات لمجموعة، وأطاح الأمريكي براندون ناكاسيما بالدنماركي هولجر رون، وتغلب الأسترالي رينكي هيجيكاتا على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكيتا.

وصعد التشيكي جيري ليتشكا للدور الثاني أيضا في البطولة، عقب انسحاب منافسه المجري مارتون فوسوفيكس، كما تغلب الفرنسي المخضرم جايل مونفيس على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان، والبلغاري جريجور ديميتروف على الفرنسي كيريان جاكيه.

وفاز الإيطالي لورينزو موسيتي على الأمريكي ريلي أوبلكا، والأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على النمساوي سيستيان أوفتر، والصربي ميومير كيكمانوفيتش على الياباني يوشيتو نيشوكا، الذي انسحب من اللقاء، وانتصر الفرنسي ألكسندر مولر على الأسترالي والتون آدم، والروسي ألكسندر شيفتشينكو على الألماني دومينيك كوييفير، والأرجنتيني سيباستيان بايز على الإيطالي لوتشيانو دارديري.

ولحق الصربي لاسلو جيري بركب المتأهلين للدور الثاني، عقب فوزه على الألماني يان لينارد شتروف، وفاز الفرنسي آرثر كازاوكس على الإسباني بابلو كارينو بوستا، والهولندي تالون جريكسبور على الهندي سوميت ناجال.

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