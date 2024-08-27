نهائي كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة للسيدات اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تختتم اليوم منافسات النسخة الأولى من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة للسيدات والتي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، الرئيسة الأعلى لمجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.

وذلك بإقامة المباراة النهائية التي تجمع بين نادي القرين الكويتي والغرافة القطري، إذ تمكن نادي القرين الكويتي من تأكيد جدارته بالوصول إلى النهائي بعد فوزه على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة، بنتيجة «18/66».

ويعد النهائي من أبرز الأحداث الرياضية على أجندة الرياضة النسائية الخليجية، وسيساهم في رفع مستوى المنافسة في كرة السلة بشكل عام ويزيد من اهتمام الجماهير بالرياضة النسائية من خلال تسليط الضوء على الإنجازات المحققة وبالتالي تشجيع المزيد من الفتيات على الانخراط في النشاطات وممارستها باحتراف، كما حظيت البطولة بأصداء نجاح واسعة في الخليج.

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