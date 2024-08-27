«جولة دي بي ورلد» على بُعد 9 خطوات من «ختامي الإمارات»

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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وصلت منافسات موسم جولة دي بي ورلد للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، إلى محطة سلسلة «الباك 9» التي تشهد إقامة 9 بطولات، قبل إقامة الختام بنظامه الجديد بضيافة الإمارات في أبوظبي ودبي على التوالي في شهر نوفمبر.

وبلغت الجولة هذه المرحلة من الموسم، بعد ختام بطولة الدنمارك المفتوحة للغولف، التي توج بلقبها الفرنسي فريدريك لاكروا، وهو أول انتصار له في مسيرته بالجولة، عقب حصوله على المركز الأول في ختام منافسات البطولة بإجمالي 14 ضربة تحت المعدل. وأسهم فوز لاكروا بهذا اللقب، في تقدمه 21 خطوة ويصبح بالمركز 11 في الترتيب العالمي الصادر اليوم لـ«السباق إلى دبي» من رولكس، بإجمالي رصيد يبلغ 1,282 نقطة.

وخاض لاكروا 58 بطولة احترافية بالمجمل ليحقق اللقب الأول في مسيرته في جولة دي بي ورلد، مما يعزز من فرصته للتأهل لخوض النهائيات المقبلة في الإمارات ضمن قائمة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي». كما استفاد الفرنسي رومان لانجاسك، من حصوله على المركز الثاني في بطولة الدنمارك، برصيد 10 ضربات تحت المعدل، ليتقدم بدوره في ترتيب «السباق إلى دبي»، ويصبح بالمركز العاشر برصيد 1,404 نقاط هذا الموسم.

أقيمت منافسات بطولة الدنمارك المفتوحة ضمن «السلسلة الختامية» الصيفية، إذ يشهد الموسم الحالي إقامة بطولات ضمن خمس سلاسل دولية لكل سلسلة هويتها الخاصة في جولة دي بي ورلد، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار أمريكي من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار أمريكي.

وسيتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم هنا في الإمارات تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.وتضم روزنامة جولة دي بي وورلد للغولف 44 بطولة في 24 دولة ، على أن يكون ختام الموسم الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بضيافة الإمارات نوفمبرالمقبل.

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