4 أسابيع على انطلاقة الموسم البحري في شواطئ دبي

المصدر: دبي - البيان

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يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لإطلاق موسمه الرياضي البحري الجديد 2024 - 2025، والذي يشمل العديد من البطولات والسباقات والفعاليات الرياضية التنافسية والمهرجانات المجتمعية المتنوعة.

وحدد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت الموافق 21 سبتمبر المقبل موعداً لتنظيم الحدث الأول والافتتاحي في الموسم الجديد، والذي تبقى عليه أقل من 4 أسابيع، وهو سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن إدارة الشؤون الرياضية في النادي تعمل على قدم وساق لإنجاح الفعاليات المرتقبة من خلال التنسيق والإعداد والتجهيز مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وأيضاً الفئات المستهدفة من المشاركين الذين يمثلون ملاك ونواخذة السفن والقوارب.

حيث تم إطلاعهم على أهم التعديلات في الموسم الجديد من أجل التعرف عليها والعمل على تنفيذها فيما بعد خلال السباقات.وكشف مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، أن الانطلاقة ستكون في شهر سبتمبر المقبل مع تنظيم النادي لحدثين بحريين تراثيين؛ الأول السباق الافتتاحي للموسم للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والثاني سباق القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً وهي الفئة الأعرق والأقدم بين جميع فئات السباقات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع نخبة النواخذة والملاك والبحارة من أهل البحر.

إثراء

وأضاف محمد سيف المري: سيواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جهوده في إثراء الساحة الرياضية البحرية بالعديد من الفعاليات المتجددة في روزنامة الموسم الجديد 2024 - 2025، حيث ينظم العديد من الفعاليات العالمية والدولية والإقليمية على مدار الموسم الذي يمتد إلى شهر مايو المقبل

وأكد أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سيواصل جهوده أيضاً في رسالة المحافظة على إرث وماضي الآباء والأجداد من خلال تنظيم حزمة من السباقات التراثية المحلية المتنوعة مثل فئات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، كما يشهد الموسم أيضاً الكرنفالات الكبيرة مثل النسخة رقم 34 لسباق القفال والنسخة 28 لكأس آل مكتوم.

حدث عالمي

وأوضح المري أن شواطئ دبي ستكون على موعد هذا العام وتحديداً الفترة من 13-15 ديسمبر المقبل حدثاً عالمياً كبيراً هو منافسات جائزة دبي الكبرى 2024 عرس ختام بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- ويسبق هذا الحدث تظاهرة إقليمية كبرى في النصف الأول لشهر أكتوبر هي المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص، فيما ستشهد مع بداية عام 2025 الحدث الافتتاحي في روزنامة الفعاليات العالمية في روزنامة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي ام- سباق دبي الدولي للدراجات المائية.

أبرز فعاليات موسم 2024 - 2025

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