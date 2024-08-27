عالم دبي للرياضة.. 10 أيام باقية من الفعاليات المتنوعة

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يختتم عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة داخلية للرياضة واللياقة البدنية في المنطقة، فعاليات دورته الرابعة عشرة 5 سبتمبر المقبل. وتقدم هذه الفعالية التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي في أيامها العشرة الأخيرة لمحبي الرياضة فرصة للاستمتاع بمختلف الرياضات والأنشطة التي تناسب جميع الأعمار والقدرات.

وتقدم هذه الوجهة المميزة والممتدة على مساحة 300 ألف قدم مربع للجميع فرصة أخيرة للجميع للاستمتاع بوقتهم مع الأصدقاء والزملاء والعائلة وممارسة رياضاتهم المفضلة بما فيها كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، وتنس الطاولة، وكرة الطائرة، وكرة الريشة، والكريكيت، والتنس، والتيكبول، والبيكل بول، فضلاً عن الاستفادة من صالة الألعاب الرياضية الحديثة والمجانية أو الاستمتاع بالمناطق المصممة للأنشطة العائلية مثل عالم دبي للأطفال.

ويستقبل عالم دبي للرياضة ضيوفه يومياً من الساعة 8 صباحاً لغاية الساعة 12 منتصف الليل، ويمكن حجز الملاعب عبر الموقع الإلكتروني www.dubaisportsworld.ae أو تطبيق عالم دبي للرياضة الذكي.

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