26 دولة تشارك في آسيوية الملاكمة للناشئين بالعين

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة، مشاركة 26 دولة في البطولة الآسيوية للناشئين والواعدين، والتي تقام منافساتها خلال الفترة من 28 أغسطس الحالي إلى 9 سبتمبر المقبل في مركز أدنيك بمدينة العين، بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة.

وأجرى لاعبو منتخبنا الوطني صباح اليوم الإثنين، الفحوصات الطبية المقررة قبل المشاركة في البطولة، بالتزامن مع الاستعدادات الحالية في معسكر الإعداد بفندق دانات العين.

وتضم القائمة التي أعلن عنها المدير الفني محمد الشبلي 14 لاعباً، إضافة إلى لاعبة واحدة.

وتصل 4 منتخبات خلال الساعات المقبلة إلى مدينة العين وهي هونج كونج، ومنغوليا، وسريلانكا، وأفغانستان، فيما يتوالى وصول باق المنتخبات خلال اليومين المقبلين.

بدوره، أكد عمر الجابري رئيس لجنة الحكام عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، أنه سيتم عقد الاجتماع الفني للبطولة وتسجيل اللاعبين وإجراء القرعة بعد غدٍ الأربعاء، تمهيداً لانطلاق المنافسات، فيما يقام حفل الافتتاح الخميس المقبل.

وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي سيعقد اجتماع الجمعية العمومية على هامش البطولة يوم 31 أغسطس الحالي.

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