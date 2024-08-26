«أبوظبي للسيدات» يدشن «أبطال آسيا» بالفوز

المصدر: الرياض - البيان

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فاز فريق أبوظبي للسيدات لكرة القدم على فريق يونغ ايلفانتس من لاوس بنتيجة 2 - 1، في مباراتهما على ملعب استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، أمس، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى للدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات.

وكان فريق نادي أبوظبي الرياضي قد انتظم فور وصوله إلى الرياض بتدريبات خفيفة بملاعب أكاديمية الرياض، تكملة لفترة الإعداد، بعد أن ضم الفريق لاعبة واحدة محترفة مؤخراً وهي المهاجمة النيبالية ريخا بوديل قبل مواجهة فريق (الفيل الصغير) يونغ إيلفانتس (لاوس).

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