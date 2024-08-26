ترشيح سيف النعيمي لعضوية مجلس الرياضيين باللجنة البارالمبية الدولية

المصدر: باريس - البيان

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أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية ترشيح اللاعب سيف النعيمي، لاعب منتخب الإمارات للرماية، لعضوية مجلس الرياضيين في اللجنة البارالمبية الدولية، التي تجرى انتخاباتها على هامش دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

ويتكون مجلس الرياضيين البارالمبي من 12 عضواً، يتم انتخاب 6 أعضاء منهم في كل دورة ألعاب بارالمبية صيفية، حيث تكون فترة العضوية 4 سنوات، والأعضاء المتبقون يتم تعيينهم لضمان التوازن بين التخصصات الرياضية المختلفة وضمان التنوع الجغرافي.

وعبر سيف النعيمي، لاعب منتخب الإمارات للرماية، عن فخره بخوض انتخابات مجلس الرياضيين في اللجنة البارالمبية، ونيله الثقة في أن يكون مرشحاً لرياضة الإمارات البارالمبية.

فيما أوضح صالح الرياحي المدير الفني للجنة البارالمبية الوطنية، أن ترشيح النعيمي جاء للتأكيد على مكانة اللجنة ودورها في اهتمام الإمارات برياضة أصحاب الهمم على المستوى المحلي والقاري والدولي وكذلك البارالمبي، وتعزيز الجهود من أجل المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي.

وقال: «اختيار سيف النعيمي للترشح لعضوية مجلس الرياضيين، تقديراً لدوره وإنجازاته مع منتخب الإمارات للرماية صاحب الإنجازات الدولية والبارالمبية، ليكون خير ممثل للإمارات في هذا المجلس الذي يهدف إلى ضمان أن يكون لصوت الرياضيين دور رئيسي في القرارات المتعلقة بالحركة البارالمبية الدولية».

على صعيد متصل، واصل لاعبو بعثة الإمارات تدريباتهم في العاصمة الفرنسية باريس استعداداً لانطلاق منافسات الدورة التي تقام خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 8 سبتمبر المقبل.

وتشارك الإمارات بـ14 لاعباً في 5 رياضات هي الرماية وألعاب القوى ورفع الأثقال، والجودو والدراجات، من بين 4400 رياضي ورياضية يمثلون 168 وفداً بارالمبياً، يتنافسون في 23 رياضة تقام فعالياتها في 18 منشأة رياضية معظمها بالعاصمة الفرنسية باريس. وكثف محمد عثمان، لاعب سباقات الكراسي المتحركة في منتخب ألعاب القوى، من تدريباته تحت قيادة مدربه عبدالله مشراوي، استعداداً لخوض منافسات 100 متر و800 متر فئة (T34).

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