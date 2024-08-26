ملحان يهدي الإمارات أول ميدالية آسيوية في الريشة الطائرة

المصدر: شينغدو (الصين) - البيان

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أهدى ريان ملحان (14 عاماً) الإمارات أول ميدالية في تاريخها في الريشة الطائرة، بفوزه بالمركز الثالث في بطولة آسيا للناشئين تحت 15 و17 عاماً، التي اختتمت منافساتها أول من أمس في مدينة شينغدو الصينية.

واختتم ملحان، النجم الصاعد من أكاديمية برايم ستار، رحلته التاريخية في بطولة آسيا للريشة الطائرة للناشئين بخسارته في نصف النهائي أمام الصيني تشيان جيا شينغ بفارق ضئيل بنتيجة 21 - 16 و21 - 17، ليحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية في فئة الفردي تحت 15 عاماً.

وقدم ملحان أداء مذهلاً في البطولة، وأصبح أول لاعب من الإمارات وغرب آسيا يحقق ميدالية في بطولة آسيوية للريشة الطائرة. انتصاراته على منافسين كبار، بما في ذلك لاعبون من إندونيسيا والصين وكوريا، أكدت مكانته كنجم صاعد في هذه الرياضة.

وأعربت نورة الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، عن سعادتها بتحقيق ملحان أول ميدالية آسيوية للإمارات في بطولة الريشة الطائرة، مؤكدة أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التطور الذي تشهده اللعبة في السنوات الأخيرة.

وأوضحت الجسمي أنه بالرغم من أن رحلة النجم الصاعد ملحان انتهت في نصف النهائي، فإن إنجازاته ألهمت الكثيرين ووضعت علامة فارقة في تاريخ الريشة الطائرة في الإمارات. وستمنحه المزيد من الخبرة وتغذي نجاحاته المستقبلية على الساحة الدولية.

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