«دولي رياضات وسباقات الصقور» يشارك في معرض أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

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بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور؛ يشارك الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بمشاركة قياسية لعدد من الجهات العالمية المتخصصة في قطاعات الصيد والفروسية إضافة إلى قطاعات الاستدامة والبيئة.

وتأتي مشاركة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور في فعاليات المعرض انطلاقاً من الدور الذي يضطلع به الاتحاد بأهمية التواجد بجميع الفعاليات والأحداث الكبرى ذات الصلة، التي تفتح المجال لجميع المشاركين لعرض تجاربهم وتبادل خبراتهم وآرائهم، والخروج بالعديد من المخرجات والتعرف إلى أبرز المستجدات والممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي المهم، ولا سيما أن المعرض يشهد مشاركة نخبة من العارضين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويضم جناح الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور عدداً من المعروضات والنماذج المتنوعة الخاصة بمسيرة عمله على مدار الفترة الماضية من واقع أنشطته خلال المواسم الرياضية الحافلة بالبطولات والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى رياضة الصقور، وترسيخ ثقافة ممارستها بين الفئات العمرية والتوعية بمبادئها وأسسها وقيمها النبيلة على الصعيد العالمي.

وأكد راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور أن الاتحاد يحرص وبصورة دائمة على استثمار الفعاليات والمناسبات المختلفة لتحقيق أهدافه الرامية إلى الحفاظ على مكتسبات رياضة الصقور، والعمل على تعزيز نجاحاتها ومضاعفة إنجازاتها على المستويات كافة، إضافة إلى تعزيز المكانة الرائدة لرياضة الصقور عالمياً، ورفع مستوى تنافسيتها وتأكيد تميزها، بما يعود بالفائدة المرجوة على مسيرتها ومستقبلها الزاهر، مشيراً إلى أهمية تواجد الاتحاد في هذا الحدث الكبير، الذي يسلط الضوء على الموروثات الثقافية والحضارية للجهات المشاركة من مختلف دول العالم، بما يؤكد ضرورة تواجد الجهات المعنية بهذا النوع من الرياضات بالمعرض للمشاركة بفاعلية في أحداثه، والاستفادة من مخرجاته، مع إمكانية مد جسور التعاون مع العارضين، وفتح قنوات جديدة للتواصل والعمل المشترك.

وينظم الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور على هامش مشاركته في المعرض مجموعة من الورش المتنوعة التي تتضمن جوانب تعريفية عن تطور رياضة الصقور، وشرحاً لسباقات الصقور بالتلواح، والأساسيات الخاصة بالإنتاج المحلي للصقور في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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