«أبوظبي للصيد والفروسية».. عروض تحتفي بتراث الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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يقدم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ورئيس نادي صقاري الإمارات بمنطقة العروض الحية- المركز الرئيسي للمعرض - تجارب لا تفوت للعائلات والهواة والمحترفين في مجال الصيد والفروسية.

وسيدمج المعرض، الذي يقام خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 8 سبتمبر 2024 في مركز أدنيك بأبوظبي، تقاليد دولة الإمارات وتراثها الثقافي، مع أحدث الابتكارات، بما يخلق فرص جديدة وسط أجواء تفاعلية تلبي ذوق الفئات العمرية كافة في مجتمع دولة الإمارات، وتبرز المغامرات وأساليب الحياة الخارجية.

كما يمكن لزوار المعرض من هواة الصيد والفروسية أو المتحمسين لاستكشاف التراث الثقافي للمنطقة التعرف على المعارض الثقافية، والعروض التقليدية والتاريخية الحية المذهلة، التي تحتفي بالتراث الغني لدولة الإمارات.

وتضم أهم فعاليات منطقة العروض الحية مزاد الصقور، الذي سيبرز الدور الرائد لدولة الإمارات، في إكثار الصقور بالأسر في إطار التزامها بالحفاظ على البيئة، والمحافظة على الحياة البرية، ويعرض المزاد صقوراً تمت تربيتها خصيصاً للصقارين المبتدئين والمتمرسين، مما يضمن توافرها وتنوعها لعشاق رياضة الصيد بالصقور «الصقارة» من كافة الجنسيات.

ولأول مرة في تاريخ المعرض ستتاح للمشاركين فرصة المزايدة عبر الإنترنت على الصقور المميزة، التي سيتم عرضها في منطقة خاصة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024.

وتشمل أبرز الفعاليات الأخرى في منطقة العروض الحية «القفز مع نادي ظبيان للفروسية» الذي سيقدم القفز الفني المتميز ضمن مجال الفروسية. كما ستقدم جمعية الإمارات للخيول العربية فن «التشوليب» و«مسابقة جمال الخيل»، خلال المعرض، وستتضمن عروضاً للشعر البدوي العربي التقليدي، الذي سيلقيه فرسان يمتطون الخيول العربية الأصيلة.

وستقام مسابقة جمال الخيل، التي تظهر تألق الخيول العربية الأصيلة وخصائصها المتميزة، مع التركيز بصورة خاصة على دور مدربيها في حلبة العرض، وتمثل تلك العروض عنصراً أساسياً لمجتمع الخيول العربية، وتبرز السمات المتميزة لتلك السلالة.

وتضم أبرز الفعاليات الأخرى عرض «المعارك التاريخية والرماية بالقوس على صهوة الخيل»، والذي تنظمه أكاديمية مملوك للرماية بالقوس وإسطبلات كابر، وتعيد خلاله تمثيل مشاهد من المعارك العثمانية، تبرز فيها مهارات الرماية بالقوس.

ويتضمن المعرض هذا العام المجموعة الأكثر تنوعاً وثراء من الأنشطة والفعاليات في تاريخه، بما يشمل عروضاً حية ديناميكية ومسابقات شيقة ومعارض تراثية ورياضية مبهرة، إلى جانب العروض والفعاليات المذهلة، التي سيقدمها المعرض ويمكن للزوار كذلك من الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخيارات، للتواصل مع خبراء القطاع واستكشاف وشراء منتجات ومعدات الصيد، والتواصل مع كبار المصنعين والموردين الرائدين في القطاع.

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