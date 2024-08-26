«الدفاع عن النفس» بطلاً لكأس الشارقة للجوجيتسو

المصدر: الشارقة - البيان

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توج نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بكأس الشارقة للجوجيتسو (بدون بدلة) بنسختها الثانية في البطولة التي نظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، برعاية مجلس الشارقة الرياضي وإشراف اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الصالة الرياضية لنادي الحمرية الثقافي الرياضي، وأقيمت على مدار يومين بمشاركة نحو 500 لاعب من 52 دولة.

وحل الشارقة للدفاع عن النفس بالمركز الأول برصيد 44 ميدالية منها 21 ذهبية و14 فضية و9 برونزيات. وحل الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الثاني برصيد 32 ميدالية منها 6 ذهبيات و13 فضية و13 برونزية. وجاء ثالثاً نادي شباب الأهلي بالمركز الثالث برصيد 20 ميدالية منها 5 ذهبيات و7 فضيات و8 برونزيات.

وتم تكريم النادي البطل بحضور الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وحميد حسن الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي.

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