إبراهيم النعيمي يشارك في آسيوية طشقند 2025 للكاراتيه

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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اختار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكاراتيه، في اجتماعه الذي عقد على هامش البطولة الآسيوية الـ 22، التي أقيمت في الفترة من 23 إلى 25 أغسطس الجاري بالفلبين، بالإجماع، إبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه رئيس لجنة المسابقات وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي مديراً فنياً لبطولة الكاراتيه بدورة الألعاب الآسيوية للشباب بطشقند أوزبكستان عام 2025.

يذكر أن إبراهيم النعيمي سيكون المسؤول الأول عن مسابقات الكاراتيه وحلقة الوصل بين الاتحاد الآسيوي للكاراتيه والدولة المستضيفة من حيث توفير الاحتياجات الخاصة بالبطولة. بالإضافة إلى الإشراف على جميع الإجراءات التنظيمية والفنية حتى إقامة فعاليات البطولة بنجاح.

ويعد ذلك المرة الأولى لاختيار مدير فني لدورة الألعاب الآسيوية للشباب من دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الخليجية والعربية.

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