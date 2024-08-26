مجلس دبي الرياضي يكرّم عمال توصيل الطلبات بيوم رياضي حافل

المصدر: دبي - البيان

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للعام الثاني على التوالي، نظم مجلس دبي الرياضي فعالية رياضية مجتمعية مخصصة لعمال توصيل الطلبات في الشركات العاملة بالدولة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي»، التي أطلقها المجلس بهدف إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة في الأنشطة الرياضية المتنوعة، خلال فترة الصيف، ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية، التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، والنشاط البدني بين شرائح المجتمع كافة.

وشارك في الفعالية، التي تكرم جهود عمال توصيل الطلبات، ودورهم المجتمعي المهم سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور علي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وفوزية فريدون، مدير قسم الرياضات المجتمعية.

وعاش المشاركون من عمال التوصيل في مختلف الشركات تجربة فريدة وسعيدة، من خلال فعاليات متنوعة أقيمت في عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، قدمها مجلس دبي الرياضي كرسالة تقدير لهذه الفئة المهمة في المجتمع، والتي تستحق أن تعيش تجربة رياضية مجتمعية جميلة، وتعزز العلاقات بين الشركات والعاملين فيها.

وتضمنت الفعالية تنظيم منافسات رياضية وترفيهية ممتعة في 5 ألعاب متنوعة هي: شد الحبل وكرة القدم، والكرة الطائرة، والكريكت، ومصارعة الذراعين، بالإضافة إلى البيبي فوت، شارك فيها أكثر من 320 عامل توصيل، من 6 شركات توصيل هي طلبات، ودلفيرو، وكريم، ونون، ونون فود، وناو ناو، لتجمع المبادرة كافة شركات التوصيل، يتنافسون وسط أجواء من المرح والسعادة تحت سقف واحد.

كما تضمنت الفعالية تنظيم دورة توعوية، قدمها منتسبو مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حول أساسيات الإسعافات الأولية وإجراءات السلامة أثناء القيادة، مما أسهم بتحقيق فائدة إضافية للمشاركين، إلى جانب متعة خوض المنافسات المتنوعة.

وفي ختام الفعالية قدم مجلس دبي الرياضي الدروع التذكارية إلى ممثلي الشركات المشاركة في الحدث، إلى جانب توزيع ميداليات، وهدايا تذكارية على جميع عمال التوصيل المشاركين في الفعالية.

وأقيمت فعالية «اليوم الرياضي لعمال توصيل الطلبات» ضمن الفعاليات المتنوعة، التي تتضمنها مبادرة «صيفنا رياضي» السنوية، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، وتتضمن العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة، التي تقام في مختلف مناطق دبي، وتهدف إلى تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والناشط البدني، خلال فترة الصيف.

ويتعاون مجلس دبي الرياضي مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ضمن مبادرة «صيفنا رياضي» لتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية، التي تقام بالتعاون تأكيداً على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع بالرياضة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية، تعزز التنوع في الرياضات من أجل توفير الفرص لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في الأنشطة والبطولات الرياضية المختلفة، التي تمنح الفرصة لكافة الفئات من المواطنين والمقيمين في دبي وتجمعهم لممارسة رياضتهم المفضلة والترويح عن أنفسهم، ونظم مجلس دبي الرياضي ضمن فعاليات المبادرة يوماً رياضياً أسبوعياً منوعاً لكبار المواطنين بمشاركة رواد نادي ذخر الاجتماعي، وبالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع.

وتزخر فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي»، التي تقام في مختلف مناطق دبي بالمزيد من الفعاليات المشوقة المتنوعة ما بين الفعاليات الشاطئية والبحرية والثلجية والمائية والرياضات النسائية، ورياضات داخل مراكز التسوق، وتتضمن بطولات السلة، والتنس، وتنس الطاولة، والريشة، والبادل، والكريكت، والتزلج، والهايك الثلجي، وتحدي اللياقة، والجري، والدراجات الهوائية، والسباحة، وكرة القدم داخل الصالات، والإبحار، والجمباز الإيقاعي، والجمباز الفني، واليوغا، والرياضات الإلكترونية، والأكواثلون، والكارترينج، ورفعات القوة، والملاكمة، والمصارعة، وبناء الأجسام، والجوجيتسو، وغيرها الكثير من الرياضات.

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