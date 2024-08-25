"الآسيوي" يختار النعيمي مديراً فنياً لبطولة الكاراتيه في ألعاب "طشقند 2025"

المصدر: وام

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اختار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكاراتيه، بالإجماع، إبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه رئيس لجنة المسابقات، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، مديراً فنياً لبطولة الكاراتيه في دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقرر إقامتها في طشقند عام 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد اليوم الأحد، على هامش إقامة النسخة الـ22 من بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب المقامة منافساتها حاليا بالفلبين.

وبموجب هذا الاختيار، سيكون النعيمي المسؤول الأول عن مسابقات الكاراتيه، وحلقة الوصل بين الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة المحلية في الدولة المستضيفة بما يضمن نجاح البطولة.

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