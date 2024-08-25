منتخب شباب الجوجيتسو يحصد 18 ميدالية ملونة ويحلق بصدارة كأس العالم في كرواتيا

المصدر: وام

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اختتم المنتخب الوطني للجوجيتسو للشباب برعاية "شركة مبادلة للاستثمار" مساء أمس السبت، مشاركته في بطولة كأس العالم للجوجيتسو في مدينة زادار بجمهورية كرواتيا.

وتمكن أبطال الإمارات من حصد 18 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و7 ميداليات برونزية، في البطولة التي أقيمت في نسختها الثانية ونظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو بمشاركة أكثر من 350 لاعبا ولاعبة من 24 دولة.

ونجح كل من خلفان القبيسي، وسيف حمد العامري، وعبيد سعيد الكتبي، وأحمد أنديز، وسعيد النعيمي، في حصد الذهب، بينما كانت الفضيات من نصيب أحمد الكتبي، وحمدان النجار، وحمدان الظاهري، ويوسف الخوري، وسالم الحمود، وسالم القبيسي. وحقق الميداليات البرونزية كل من سعود البلوشي، ومايد إبراهيم الحوسني، ومنصور الكعبي، وزايد الحمادي، وهزاع الكعبي، وعبدالله أنديز، وعبدالله أحمد الدرمكي.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: "كتب أبطالنا سطرا جديدا من النجاح والتميز في سجل الإمارات الحافل بالإنجازات، وقدموا مستويات مشرفة قادت إلى صدارة البطولة. ونتوجه بجزيل الشكر والتهنئة إلى قيادتنا الحكيمة وشعبنا على هذا الإنجاز المستحق الذي يرسخ تفوق الدولة على ساحة الجوجيتسو العالمية. كما نشكر أبطالنا على هذا الأداء المميز أمام نخبة لاعبي الجوجيتسو من 24 دولة؛ إذ أكدوا أنهم أصحاب عزيمة فوية وإصرار لا يلين".

وأضاف: "كنا واثقين منذ البداية بقدرة أبطالنا على التألق والعودة إلى الوطن وصدورهم مزينة بالميداليات، ولا سيما في ظل ما يبذله الاتحاد من جهود دؤوبة لدعمهم بكل ما يحتاجونه، من معسكرات وتدريبات وبطولات محلية تسهم في صقل مهاراتهم وخبراتهم، والارتقاء بمستوياتهم البدنية والفنية ليكونوا جاهزين دوما للمشاركة في الاستحقاقات الإقليمية والدولية".

بدوره، قال إبراهيم الحوسني، مدرب المنتخب الوطني: "سعداء بتحقيق هذه النتيجة ونجاح أبطالنا في تقديم أداء مشرف، وحرصنا طوال الفترة الماضية على تكثيف التدريبات والاستعداد جيدا للبطولات التي تنتظرنا طوال الموسم، ولمسنا مدى إصرار لاعبينا على التفوق حتى خلال الحصص التدريبية، وها هم اليوم يعتلون منصات التتويج في هذه البطولة العالمية، ويضيفون إنجازاً جديدا إلى مسيرتهم الحافلة".

من جانبه قال البطل عبيد سعيد الكتبي، المتوج بذهبية وزن تحت 52 كجم، بعد تفوقه على اثنين من أقوى لاعبي المنتخب الأوكراني: "فخور بهذا الإنجاز وبحصد ميدالية ذهبية في بطولة عالمية، ورفع علم الإمارات أمام العالم. ويترجم هذا الإنجاز ساعات التدريب الطويلة والجهد الكبير من المدربين. وأهدي هذا الفوز إلى قيادتنا الرشيدة وإلى مدربي وزملائي وجميع الإماراتيين. وأتطلع إلى تحقيق المزيد من الميداليات في البطولات المقبلة وتعزيز رصيد الدولة في كل المحافل".

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