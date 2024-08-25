ريان ملحان يهدي الامارات أول ميدالية آسيوية في الريشة الطائرة

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أهدى ريان ملحان ( 14 عاما) الإمارات أول ميدالية في تاريخها في الريشة الطائرة بفوزه بالمركز الثالث في بطولة آسيا للناشئين تحت 15 و 17 عاما التي اختتمت منافساتها أمس السبت في مدينة شينغدو الصينية.

واختتم ملحان النجم الصاعد من أكاديمية برايم ستار، رحلته التاريخية في بطولة آسيا للريشة الطائرة للناشئين بخسارته في نصف النهائي أمام الصيني تشيان جيا شينغ بفارق ضئيل بنتيجة 21-16 و21-17، ليحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية في فئة الفردي تحت 15 عامًا.

وقدم ملحان أداء مذهلا في البطولة، وأصبح أول لاعب من الإمارات وغرب آسيا يحقق ميدالية في بطولة آسيوية للريشة الطائرة.

وحقق ملحان انتصارات على منافسين كبار، بما في ذلك لاعبين من إندونيسيا والصين وكوريا، أكدت مكانته كنجم صاعد في هذه الرياضة.

وأعربت نورة الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة عن سعادتها بتحقيق ملحان أول ميدالية آسيوية للإمارات في بطولة الريشة الطائرة، مؤكدة ان هذا الانجاز التاريخي يعكس التطور الذي تشهده اللعبة في السنوات الاخيرة.

وأوضحت الجسمي انه بالرغم من أن رحلة النجم الصاعد ملحان انتهت في نصف النهائي، فإن إنجازاته ألهمت الكثيرين ووضعت علامة فارقة في تاريخ الريشة الطائرة في الإمارات. وستمنحه المزيد من الخبرة وتغذي نجاحاته المستقبلية على الساحة الدولية.

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