«اللجنة المنظمة»: «دولية دبي للمظلات» ستحمل الجديد «كماً وكيفاً»

المصدر: دبي - البيان

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رفعت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية الثامنة للقفز بالمظلات أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لرعايته الكريمة والمستمرة للرياضات الجوية عامة ولبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات خاصة.

وكانت اللجنة المنظمة قد عقدت أول اجتماعاتها أمس برئاسة يوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد وبحضور محمد يوسف عبدالرحمن الأمين العام للاتحاد وعبدالله مراد عضو مجلس الإدارة وممثلي الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

وفي بداية كلمته وجه يوسف الحمادي أسمى آيات الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرعايته الكريمة للبطولة في نسختها الثامنة وإلى مجلس دبي الرياضي على دعمه وتعاونه المثمر والبناء خلال السنوات الماضية وإلى كافة الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية والاتحادية التي قدمت جهوداً سخية ومخلصة مما أسهم في تحقيق نجاحات رائعة.

ورحب الحمادي بالحضور منوهاً إلى أهميه التواصل بين أعضاء اللجنة المنظمة للتنسيق في ما بينهم قبل موعد الاجتماع المقبل لكي تخرج البطولة في أبهى صورها ولا سيما أن اللجنة المنظمة تخطط إلى تقديم كل ما هو جديد «كماً وكيفاً» في النسخة المقبلة المقررة انطلاقتها في 28 نوفمبر المقبل.

واختتم الحمادي كلمته بالإشادة بالجهود التي قدمتها اللجان العاملة في النسخ السبع الماضية.

شرح

من جانبه قام محمد يوسف عبدالرحمن بتقديم شرح مستفيض عن مسرح البطولة والخدمات اللوجستية التي ستقدمها اللجنة المنظمة للضيوف من رؤساء وفود وحكام وقافزين وقافزات وإعلاميين ومنظمين منوها إلى أن أماكن استراحة المتسابقين سوف يتم تجهيزها قبل وقت كافٍ وتتمتع بكل إجراءات الأمن والسلامة مشيراً إلى أن مواعيد القفز الحر سوف تبدأ من السابعة صباحاً.

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