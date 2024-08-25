إنجاز جديد لكاراتيه الإمارات في «آسيوية الشباب»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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حقق لاعب منتخبنا الوطني كريم رامي برونزية الكاراتيه في مسابقة الكاتا للشباب في بطولة آسيا الـ 22 للكاراتيه للناشئين والشباب، المقامة حالياً بالفلبين، بعد أداء مباريات قوية في منافسات الكاتا للشباب، حيث فاز كريم رامي على بطل الفلبين في دور الستة عشر، ثم فاز على بطل تايلاند في دور الثمانية، ثم خسر في الدور نصف النهائي من بطل اليابان، بعد مواجهة شرسة وبفارق ضئيل من النقاط.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث فاز كريم رامي على بطل العراق محمد حميد لينال برونزية الشباب.

وأثنى راشد عبدالمجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه رئيس بعثة منتخبنا الوطني بأداء اللاعبين، وقدم التهنئة لمنتخبنا الوطني على الإنجاز، كما أشاد بالمستوى المتميز للاعبين في المحفل الآسيوي المهم، كما هنأ أفراد البعثة المتواجدة بالفلبين على الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى إنجازات المنتخبات الوطنية للكاراتيه في البطولات الآسيوية.

وأرسل تهنئته إلى اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه.

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