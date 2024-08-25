أحمد البدواوي ومريم الزيودي يحملان علم الإمارات في افتتاح «بارالمبية باريس»

المصدر: باريس - البيان

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أسندت اللجنة البارالمبية الوطنية إلى كل من أحمد البدواوي، لاعب منتخب الدراجات، ومريم الزيودي، لاعبة منتخب ألعاب القوى، شرف رفع علم الإمارات في حفل افتتاح النسخة الـ17 من دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» المقرر له الأربعاء المقبل.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى للبدواوي في الألعاب البارالمبية، في حين هي الثانية لمريم الزيودي، صاحبة الميداليتين، الذهبية والفضية في الألعاب الآسيوية «هانجتشو 2023»، وذهبية بطولة العالم في اليابان 2024.

وعبر اللاعبان عن فخرهما باختيارهما لعملية حمل علم الدولة في هذا المحفل البارالمبي الكبير، لأنها مسؤولية كبيرة، متمنين أن تتواصل تحقيق الطموحات بالنسبة لهما، والمساهمة في رفع علم الإمارات، من خلال وصولهما إلى منصات التتويج.

وتشارك الإمارات بـ14 لاعباً في 5 رياضات هي: الرماية وألعاب القوى ورفع الأثقال، والجودو والدراجات، بدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» من بين 4400 رياضي ورياضية، يتنافسون في 23 رياضة، تقام فعالياتها في 18 منشأة رياضية، معظمها بالعاصمة الفرنسية باريس.

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