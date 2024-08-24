البدواوي والزيودي يحملان علم الإمارات في افتتاح «بارالمبية باريس 2024»

المصدر: باريس - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسندت اللجنة البارالمبية الوطنية إلى كل من أحمد البدواوي، لاعب منتخب الدراجات، ومريم الزيودي، لاعبة منتخب ألعاب القوى، شرف رفع علم الإمارات في حفل افتتاح النسخة الـ17 من دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» المقرر له يوم الأربعاء المقبل.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى للبدواوي في الألعاب البارالمبية، في حين هي الثانية لمريم الزيودي، صاحبة الميداليتين، الذهبية والفضية في الألعاب الآسيوية «هانجتشو 2023»، وذهبية بطولة العالم في اليابان 2024.

وعبر اللاعبان عن فخرهما باختيارهما لعملية حمل علم الدولة في هذا المحفل البارالمبي الكبير، لأنها مسؤولية كبيرة، متمنين أن تتواصل تحقيق الطموحات بالنسبة لهما، والمساهمة في رفع علم الإمارات، من خلال وصولهما إلى منصات التتويج.

وتشارك الإمارات بـ14 لاعباً في 5 رياضات هي: الرماية وألعاب القوى ورفع الأثقال، والجودو والدراجات، بدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» من بين 4400 رياضي ورياضية، يتنافسون في 23 رياضة، تقام فعالياتها في 18 منشأة رياضية، معظمها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية مدير بعثة الإمارات في «باريس 2024»، جاهزية جميع لاعبي منتخباتنا الوطنية لخوض منافسات الدورة، ويحذوهم الطموح في تحقيق إنجازات تليق باسم الإمارات، وتجسيد التطور الكبير والرعاية المستمرة من أصحاب السمو والقيادة الرشيدة برياضة أصحاب الهمم في الدولة.

وقال: «استقرت منتخبات بعثة الإمارات الرياضية في القرية الأولمبية الرئيسية بباريس، علاوة على قرية الرياضيين بـ«شاتور» المخصصة لمنتخبات الرماية، وحرصت اللجنة المنظمة على توفير كافة سبل راحة جميع البعثات الرياضية».

وأضاف: «استهل لاعبو بعثة الإمارات تدريباتهم على ملاعب التدريب المخصصة، والتكيف مع الأجواء، وكل الأمور تسير وفق ما هو مخطط له بدقة».

وأوضح: «جميع اللاعبون سعداء بالمشاركة في مثل هذا المحفل البارالمبي الكبير، ووجودهم في باريس ضمن أكثر من 4400 رياضي ورياضية يمنحهم الحافز نحو تحقيق طموحهم، وهو الوصول إلى منصات التتويج ومعانقة الميداليات، خاصة أن هذه الدورة بمثابة موسم حصاد لعمل وجهد طويلين استمرا على مدار من 4 إلى 8 سنوات من المثابرة والتصميم، ولدينا ثقة في قدرتهم على تحقيق ذلك».

تدريبات

وتواصلت تدريبات لاعبي بعثة الإمارات في الألعاب الخمس المشاركة في الدورة، حيث استهل أحمد محمد البدواوي، لاعب منتخب الإمارات للدراجات فئة (C5) تدريباته بمضمار بوليجون دي فينسين، استعداداً لخوض منافسات سباقات الطريق، (فردي ضد الساعة، وفردي عام)، وفي سباقات المضمار، وتعد هذه المشاركة الأولى للبدواوي على المستوى البارالمبي، والثانية في تاريخ مشاركات رياضة دراجات الإمارات بعد أحمد المطيوعي، الذي شارك في «طوكيو 2020».

ويستهل البدواوي مشاركته في «باريس 2024» يوم 30 أغسطس الجاري بخوض تصفيات سباق 1000 متر ضد الساعة، ضمن سباقات الطريق.

وواصلت مريم الزيودي، لاعبة دفع الجلة ورمي القرص، بمنتخب ألعاب القوى تدريباتها على مجمع إيل دي فان الرياضي، بالعاصمة باريس، استعداداً لخوض منافسات مسابقتي رمي القرص، يوم 4 سبتمبر المقبل، ودفع الجلة يوم 7 سبتمبر المقبل.

ويشرف على تدريبات الزيودي المدرب أيمن إبراهيم، الذي أكد جاهزيتها لخوض المنافسات، ويحذوها الأمل في الجمع بين ميداليتي العالم والألعاب البارالمبية في عام واحد، وذلك بعد فوزها بذهبية بطولة العالم التي أقيمت في اليابان.

وأوضح أن برنامج الإعداد لمريم الزيودي كان متكاملاً لأقصى درجة، وتضمن خوض نهائيات بطولة العالم في باريس أيضاً العام الماضي، علاوة على مجموعة من المعسكرات الخارجية والملتقيات الدولية، إضافة إلى بطولة العالم في مايو 2024 باليابان، والتي تكللت جهود اللاعبة فيها بالفوز بالميدالية الذهبية.

وقال: «نطمح أن تكون الزيودي أول رياضية إماراتية تجمع بين ميداليتين، عالمية وبارالمبية في عام واحد، خاصة أن اللاعبة لديها الرغبة والحافز والقدرة على تحقيق هذا الإنجاز، والمعسكر الأخير، الذي خاضته في تركيا، واستمر لمدة 40 يوماً قبل المشاركة في الألعاب البارالمبية مباشرة كان محفزاً لها».

وتستعد فرنسا لاستقبال الشعلة البارالمبية عند وصولها إلى الشواطئ الفرنسية، وتحديداً في كاليه من ستوك مانديفيل، بعد مرورها تحت القنال الإنجليزي، حيث تنقسم إلى 12 شعلة، تجوب جميع الأقاليم الفرنسية على مدار 3 أيام، قبل أن تصل إلى العاصمة باريس في يوم الافتتاح 28 أغسطس الجاري استعداداً لإيقاد شعلة الدورة.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح الألعاب البارالمبية «باريس 2024» خارج حدود الملاعب للمرة الأولى، مثلما جرى افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، حيث سيمر عرض الافتتاح عبر شارع الشانزليزيه حتى ساحة الكونكورد الشهيرة، بمشاركة 5 آلاف رياضي ومسؤول، إلى جانب 140 مشاركاً من أصحاب الهمم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز