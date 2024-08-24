بـ30 مليون دولار.. مزاد على قميص نجم البيسبول بايب روث

المصدر: أ ب

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أعلنت دار «هيريتيج» للمزادات أنها ستعرض بمزاد، مساء اليوم، في دالاس، القميص الذي ارتداه نجم البيسبول الأمريكي بايب روث، لاعب فريق نيويورك يانكيز، عندما سجل هدفاً، مشيرةً إلى أنه قد يباع بمبلغ يصل إلى 30 مليون دولار، وذلك بعد مرور ما يقرب من قرن من الزمان منذ أطلق روث العنان لمضربه خلال بطولة العالم عام 1932.

وجاءت ضربة بايب روث الشهيرة والمثيرة للجدل التي تم تقليدها في كثير من الأحيان عندما واجه فريق يانكيز فريق شيكاغو كابس في المباراة الثالثة من بطولة العالم في ملعب ريغلي في شيكاغو في الأول من أكتوبر عام 1932.

وفي الشوط الخامس، أشار روث إلى الكرة أثناء الضرب، ثم ضرب الكرة خارج الملعب على رامي فريق شيكاغو كابس تشارلي روت، وفاز فريق يانكيز بالمباراة 7-5، واكتسح فريق كابس في اليوم التالي ليفوز بالسلسلة.

وكانت تلك آخر بطولة عالمية لروث، وكانت «الضربة الحاسمة» هي آخر ضربة له في بطولة عالمية، كما قال مايك بروفينزال، مدير الإنتاج في قسم الرياضة في هيريتيج.

وقال بروفينزال: «عندما يمكنك ربط عنصر مثل هذا بشخصية مهمة، وأهم لحظة في حياتهم، فهذا ما يبحث عنه هواة الجمع حقاً».

وقالت هيريتيج إن روث أعطى قميص الطريق لأحد أصدقائه في لعبة الغولف في فلوريدا نحو عام 1940، وظل في تلك العائلة لعقود من الزمن، ثم في أوائل التسعينيات، باعته ابنة ذلك الرجل إلى جامع، ثم بيع في مزاد عام 2005 مقابل 940 ألف دولار، وأرسله ذلك المشتري إلى هيريتيج هذا العام.

وفي عام 2019، بيع أحد قمصان الطريق لروث التي يرجع تاريخها إلى عام 1928-1930 مقابل 5.64 ملايين دولار في مزاد أقيم في ملعب يانكي. وكان هذا القميص جزءاً من مجموعة من البنود التي عرضتها عائلة روث للبيع.

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