6 فرق في بطولة الظفرة الدولية لكرة السلة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تنطلق مساء بعد غدٍ بطولة الظفرة الدولية الأولى لكرة السلة «رجال»، بمشاركة 6 فرق والتي ينظمها نادي الظفرة.وقال طحنون المزروعي رئيس شركة الظفرة للألعاب الرياضية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة خلال مؤتمر صحافي: إن البطولة تأتي في إطار الدعم والرعاية التي تحظى بها الرياضة في منطقة الظفرة بمختلف أنواعها من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مشيراً إلى أنها تسهم في دعم فريق كرة السلة بالنادي لاستحقاقات الموسم الجديد، كما أنها تسهم في نشر اللعبة على نطاق أوسع ضمن خطة النادي في الاهتمام بمختلف الألعاب الرياضية.

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