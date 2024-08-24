الشارقة يشارك بـ«آسيوية اليد» في قطر نوفمبر المقبل

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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أعلن نادي الشارقة عن مشاركته في البطولة الآسيوية السابعة والعشرين للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد، والتي يستضيفها نادي الريان القطري خلال الفترة من 13 إلى 24 نوفمبر المقبل، والتي تشهد مشاركة 10 فرق تم توزيعها على مجموعتين خلال إجراء مراسم القرعة التي أقيمت في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد القطري لكرة اليد.

قد وضعت الشارقة في المجموعة الأولى بجوار أندية الريان القطري، والكويت الكويتي، والشباب البحريني، والكرخ العراقي، بينما ضمت المجموعة الثانية كلاً من الخليج السعودي وأهلي سداب العماني والدحيل القطري وكاظمة الكويتي ومس كرمان الإيراني. وتعد آسيوية اليد بطولة مؤهلة لكأس العالم للأندية أبطال القارات (سوبر غلوب - مصر 2025).

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