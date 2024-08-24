بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات تنطلق 28 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تنطلق بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبلين بنادي سكاي دايف دبي بمنطقة الميناء السياحي وبمشاركة كوكبة من أقوى منتخبات العالم.

وتحظى البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبإشراف من الاتحاد الدولي للرياضات الجوية بمشاركة كوكبة من أقوى منتخبات العالم الذين يحرصون على المشاركة في الحدث سنوياً باعتباره من أولويات أجندة الاتحاد الدولي ويعد أبرز الأحداث العالمية.

وتستهل اللجنة المنظمة للحدث العالمي تحضيراتها باجتماع مهم برئاسة نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية في الحادية عشرة من صباح اليوم بفندق جولدن تيوليب ميديا بشارع حصة بمنطقة البرشاء بدبي المقر الرسمي لإقامة الوفود المشاركة في البطولة.

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