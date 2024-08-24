منتخب «الرماية» ينضم إلى بعثة الإمارات البارالمبية في «باريس 2024»

المصدر: باريس - البيان

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انضم أمس منتخب الإمارات للرماية إلى بعثة الإمارات الرياضية في منافسات دورة الألعاب البارالمبية السابعة عشرة «باريس 2024» استعداداً لانطلاق منافسات الدورة خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 8 سبتمبر المقبل.

وتشارك الإمارات بـ 14 لاعباً في 5 رياضات هي الرماية وألعاب القوى ورفع الأثقال، والجودو والدراجات، بدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» من بين 4400 رياضي ورياضية يتنافسون في 23 رياضة تقام فعالياتها في 18 منشأة رياضية معظمها بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويضم منتخب الإمارات للرماية المشارك في الألعاب البارالمبية 5 لاعبين ولاعبات هم: عبدالله سلطان العرياني وسيف النعيمي وعبيد الدهماني، وعائشة الشامسي، وعائشة المهيري، تحت قيادة الجهاز الفني المكون من المدربين محمد حسين وأحمد عبدالله.

ويستهل منتخب الرماية تدريباته اعتباراً من اليوم على مضمار مركز الرماية بمدينة شاتورو، عاصمة إقليم إندر في وسط فرنسا، والتي تبعد عن باريس نحو أكثر من 280 كيلومتراً.وأكد محمد حسين مدرب منتخب الإمارات للرماية اكتمال التجهيزات لخوض المنافسات.

ثقة

وقال: «جميع لاعبي المنتخب المشاركين لديهم من القدرات التي تؤهلهم للمنافسة على تحقيق الإنجازات، وإذا نجح كل منهم في تقديم أفضل ما لديه ستكون النتائج إيجابية بكل تأكيد».ويقود منتخب الرماية، النجم عبدالله سلطان العرياني، في مشاركته الخامسة بالألعاب البارالمبية، بعدما شارك في 4 دورات سابقة بداية من «بكين 2008»، ومروراً بـ «لندن 2012»، وريو دي جانيرو 2016، و«طوكيو 2020».

وحقق العرياني خلال مشاركاته السابقة 5 ميداليات في 3 دورات، استهلها بالفوز بذهبية في لندن 2012، قبل أن يحرز 3 ميداليات فضية في ريو دي جانيرو 2016، ثم الفوز بذهبية جديدة في طوكيو 2020، ويحذوه الأمل في الحفاظ على سجل الإنجازات بباريس 2024.

وأكد العرياني جاهزيته لخوض منافسات الدورة بعد برنامج الإعداد القوي المستمر على مدار الشهور الماضية، والتي تضمنت خوض العديد من البطولات والمعسكرات، كما تم تجهيز كل المعدات والأسلحة والذخيرة بما يضمن توفير كل سبل نجاح هذه المرحلة.

وقال: «كثفنا المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل 4 شهور من خوض منافسات «باريس 2024»، والمنتخب ككل مستعد ولديه طموح كبير في تحقيق نتائج مميزة والحفاظ على سجل الإنجازات التي تحققت سابقاً».وأوضح أن المنافسين على المراكز الأولى في مثل هذه البطولات الكبرى معروفين على مستوى العالم، وهو ما يزيد من متعة رياضة الرماية «الصعبة» سعياً لتحقيق المزيد من الدقة والتركيز للوصول إلى النتائج المطلوبة.

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