ميدالية تاريخية للإمارات في «آسيوية الريشة»

المصدر: شينغدو - البيان

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ضمن لاعب منتخبنا الوطني للناشئين ريان ملحان أول ميدالية تاريخية للإمارات وغرب آسيا، بتأهله إلى نصف نهائي بطولة آسيا للريشة الطائرة تحت 17 و15 عاماً، المقامة حالياً في مدينة شينغدو الصينية، محققاً إنجازاً استثنائياً، نظراً لهيمنة آسيا على هذه الرياضة. وضرب ملحان موعداً مع الصيني كيان جيا في نصف النهائي ضمن فئة تحت 15 عاماً اليوم.

كانت رحلة ملحان إلى نصف النهائي رائعة بكل المقاييس، حيث تغلب في دور الـ 32 على الأندونيسي انتوان اخزار بنتيجة 21 - 11 و 21 - 11. ثم فاز على الصيني تشانغ هواي بو 21 - 14 و 21 - 12 في دور الـ 16 قبل أن يتخطى الكوري الجنوبي كيم دا هان في ربع النهائي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 17 - 21 و 21 - 13 و 21 - 17. وشهدت مباراة ربع النهائي التي استغرقت 52 دقيقة، منافسة قوية وشرسة وكانت اختباراً لتحمل القوة العقلية والجسدية.

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