«أبيض الشباب» إلى نهائي «غرب آسيا للطائرة»

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

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تأهل منتخبنا الوطني الشاب إلى نهائي بطولة غرب آسيا للمنتخبات للكرة الطائرة بعد فوزه 3 ـ 0 على نظيره المنتخب البحريني مساء اليوم الجمعة على صالة نادي العين، وحفلت المباراة بالندية والإثارة بسبب الإمكانات الكبيرة للاعبي المنتخبين غير أن الأبيض الإماراتي، كان أكثر نجاعة ورغبة في الفوز ليكسب المباراة بالأشواط 25 ـ 23 و25 ـ 22 و25 ـ 18.

وسيواجه الأبيض الإماراتي في الخامسة من مساء الغد نظيره المنتخب السعودي الذي فاز على المنتخب اللبناني بالأشواط 25 ـ 22 و25 ـ 19 و25 ـ 20.

وقبل النهائي سيلتقي منتخبا البحرين ولبنان لتحديد المركزين. الثالث والرابع.

وهنأ التونسي عامر نصراوي، مدرب الأبيض الشاب للطائرة، رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة وجميع الأعضاء، واللاعبين وجميع العاملين بالاتحاد والرياضيين بالتأهل إلى نهائي المسابقة، وقال إن المواجهة لم تكن سهلة لأن المسافة الزمنية لتحضيرات المنتخب لم تكن كافية فضلاً عن أن المنتخب كان يعاني بعض الغيابات والإصابات إلى وقت قريب، كما أن المنتخب البحريني صاحب القدرات الكبيرة لم يكن سهلاً في المباراة ونافس بقوة طوال الأشواط الثلاثة والدليل أن الفارق في النقاط لم يكن كبيراً، وأشاد بالمستوى الفني للبطولة واصفاً إياه بالممتاز كون أن البطولة تضم منتخبات قوية مثل السعودية والبحرين ولبنان والكويت والأردن، وفلسطين، وقطر وبالنسبة لمنتخبنا

ورغم أنه لم يظهر بالمستوى المأمول، وكان هناك بعض الأخطاء والضغوط ولكن شباب المنتخب لم يقصروا وقاتلوا ببسالة في جميع المباريات التي خاضوها وليحققوا المهم بالاستمرار في البطولة إلى المباراة النهائية.

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