منتخب الإمارات يشارك في بطولة الظفرة الدولية لكرة السلة

المصدر: وام

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يستضيف نادي الظفرة البطولة الدولية الأولى لكرة السلة للرجال بمدينة الظنة من 26 أغسطس الحالي إلى 1 سبتمبر المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة منتخب الإمارات ضمن المجموعة الثانية مع نظيره الأرميني ونادي الشارقة، بينما تتألف المجموعة الأولى من أندية الظفرة والوحدة والسيب العماني.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل المنافسات والترتيبات الخاصة بالاستضافة في مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات الصحفية بمركز ياس الاجتماعي بمدينة الظنة.

وأكد طحنون محمد المزروعي رئيس شركة الظفرة للألعاب الرياضية رئيس اللجنة العليا المنظمة أن البطولة تأتي في إطار دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وأوضح أنها تسهم كذلك في دعم فريق النادي لاستحقاقات الموسم الجديد، ونشر اللعبة، وتعزيز السياحة الرياضية في منطقة الظفرة ومدينة الظنة، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي وشركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك" ممثلة في شركة الظنة.

وقال مبارك عبيد المنصوري نائب رئيس شؤون منطقة الظفرة بشركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك"، إن البطولة التي تقام للمرة الأول تعد حدثاً مهماً في المنطقة، مؤكداً أهمية التعاون الكبير مع نادي الظفرة.

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