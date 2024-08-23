محمد بن سليم يلتقي رئيسة جمهورية البيرو والقادة في رياضة السيارات

المصدر: البيان

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حضر رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم المؤتمر الأمريكي لعام 2024 في ليما، عاصمة جمهورية البيرو، حيث جمع ممثلي أندية النقل ورياضة السيارات من جميع أنحاء أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.

وخلال هذا المؤتمر، التقى محمد بن سليم مع دينا بولوارتي رئيسة جمهورية بيرو، ووزير النقل والاتصالات في بيرو، راؤول بيريز رييس.

وجرى خلال اجتماعات رئيس الاتحاد الدولي للسيارات مع ممثلي حكومة البيرو مناقشة مواضيع السلامة على الطرق، الاستدامة، وتطوير رياضة السيارات في المنطقة.

كما تعهد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات بالتعاون في المبادرات الرامية إلى الحد من الوفيات على الطرق.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: "إن السلامة على الطرق والنقل المستدام هما محور اهتمام الاتحاد الدولي للسيارات باعتباره الجهة الرسمية للنقل والرياضة". "لقد سررت بالمشاركة في الحوار مع الرئيس بولوارتي ووزارة النقل للبحث عن طرق لخلق نقل أكثر أمانًا وصديقًا للبيئة للجميع في المنطقة".

كما وجاء تنظيم المؤتمر الأمريكي من قبل نادي تورينج إي أوتوموبيل في بيرو، بقيادة الرئيس إيفان ديبوس، الذي كان يحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه.

وتعقيباً على ذلك، قال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم: "يسعدنا الانضمام إلى أنديتنا الأعضاء في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي لحضور مؤتمر أمريكا لهذا العام في ليما، بيرو. يتمتع الاتحاد الدولي للسيارات بحضور فعّال في هذه المنطقة، وتلعب الأندية دورًا رئيسيًا في التطوير المستمر لتحقيق النمو ورفد شبكتنا بالمزيد من النجاحات. وتمثل اجتماعات هذا الأسبوع فرصة عظيمة لنا للقاء ومناقشة الفرص الممكنة بهدف بناء مستقبل مشرق لقطاعنا."

وتضمن المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام اجتماعات وورش عمل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعلم والتطوير، وتنمية رياضة السيارات، والشراكات التجارية الاستراتيجية، ورفع القيمة الفعلية للأندية. بالإضافة إلى جدول حافل بالفعاليات وورش العمل، حيث تمت دعوة مندوبين من 31 من الأعضاء لحضور العروض التقديمية التي قدمها المتأهلون للنهائيات في أول تحدي ابتكاري للاتحاد الدولي للسيارات في مناطق النقل وشهدوا تخصيص جائزة خوسيه عابد السنوية للمتفوقين ويتم منح هذه الجائزة لمؤسسات ACNs أو ASNs التي ساهمت في تعزيز المعرفة، والمشاركة في رياضة السيارات، وتمكين الروابط الإقليمية والانسجام بين الرياضة والنقل.

بالإضافة إلى ذلك، استضاف المؤتمر جلسة إعلامية حول مبادرة تدريبية جديدة، وهي مبادرة FIA Safe Mobility 4All & 4Life، والتي تم اطلاقها بالشراكة مع UNITAR.

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