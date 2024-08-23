انطلاقة قوية لكأس الشارقة للجوجيتسو

المصدر: الشارقة - البيان

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كانت الإثارة حاضرة في اليوم الأول من بطولة كأس الشارقة للجوجيتسو، التي ينظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وإشراف اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بضيافة نادي الحمرية الرياضي الثقافي، بمشاركة نحو 500 لاعب من 49 فريقاً و52 دولة، وشهد اليوم الأول من البطولة منافسات الفئة العمرية 4-12 سنة تقديم مستويات فنية تبشر بمستقبل مميز.

تابع المنافسات أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونائبه أحمد سعيد الجروان، وحميد حسن الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي.

وتستكمل المنافسات يوم غد السبت.

وكشف أحمد العويس عن أن كأس الشارقة للجوجيتسو تأتي استعداداً لاستضافة الشارقة للنسخة المقبلة من «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو» مما يعد فرصة ثمينة للاستعداد والجاهزية، ومبيناً أن مشاركة عدد كبير من اللاعبين وتقديمهم لمستويات فنية مبهرة يعكس سلامة الخطط الفنية المتبعة.

بدوره قال حميد حسن الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي: سعداء باستضافة منافسات كأس الشارقة للجوجيتسو بنسخته الثانية، ولذلك فقد سخرنا جميع الإمكانيات لإنجاح البطولة.

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