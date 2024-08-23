تأهل 125 لاعبا ولاعبة من الإمارات للمشاركة في مونديال الترايثلون

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للترايثلون، اعتماد الاتحاد الدولي للعبة، تأهل 125 لاعبا ولاعبة من الإمارات، للمشاركة في نهائيات بطولة العالم للعبة "المونديال"، والتي ستقام في إسبانيا خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر المقبل.

وبحسب بيان الاتحاد الصادر اليوم، فقد تأهل اللاعبون عقب مشاركتهم في عدة بطولات محلية، وفترة إعداد شهدت العديد من التدريبات الصارمة.

وشملت جنسيات اللاعبين المتأهلين، الإمارات، وبريطانيا، وأستراليا، وبلجيكا، ومصر، واليونان، وروسيا، وإيطاليا، وفرنسا، والمغرب، وفلسطين، الفلبين، وهولندا، وإسبانيا، وسويسرا.

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