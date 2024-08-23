برعاية حمدان بن محمد.. بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات تنطلق 28 نوفمبر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الجوية اليوم، أنه سيتم تنظيم بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، تحت رعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال الفترة من الثامن والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، وحتى الخامس من شهر ديسمبر 2024، وذلك بنادي سكاي دايف دبي بمنطقة الميناء السياحي، وبمشاركة نخبة من أقوى منتخبات العالم.

وأكد الاتحاد أن البطولة ستقام بإشراف من الاتحاد الدولي للرياضات الجوية وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وأن اللجنة المنظمة للحدث سوف تعقد اجتماعا غدا السبت برئاسة نصر حموده النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بفندق جولدن تيوليب ميديا المقر الرسمي لإقامة الوفود المشاركة في البطولة لبحث آخر المستجدات في التحضير للبطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز