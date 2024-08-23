أنس جابر تغيب عن بطولة أمريكا المفتوحة.. والبلجيكية ميرتنز تحل محلها

المصدر: وكالات

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أعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس الليلة الماضية انسحاب التونسية أُنس جابر التي عانت من الإصابات هذا الموسم.

وكانت أُنس قد انسحبت من بطولة سيتي المفتوحة في وقت سابق هذا الشهر بسبب إصابة في الكتف الأيمن واضطرت للانسحاب من مباراتها بدور الثمانية ببطولة برلين المفتوحة في يونيو حزيران الماضي. وغابت عن أولمبياد باريس بسبب مشكلات في الركبة.

وكانت أُنس، التي وصلت لنهائي بطولة ويمبلدون مرتين، قد خسرت آخر مباراة خاضتها في وقت سابق هذا الشهر في الدور الأول في تورونتو أمام نعومي أوساكا.

وتحل البلجيكية إليسه ميرتنز محل اللاعبة التونسية في القرعة بعدما كانت مصنفة 33 في البطولة.

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