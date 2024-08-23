منتخب شباب الجوجيتسو جاهز لمونديال كرواتيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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وصلت بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو للشباب برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» أمس للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة كأس العالم للجوجيتسو في مدينة زادار في جمهورية كرواتيا والتي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

وتقام البطولة يوم السبت 24 أغسطس بمشاركة أكثر من 350 لاعباً ولاعبة من 24 دولة. وتعد هذه المشاركة الدولية الرابعة للمنتخب هذا العام، حيث نجح أبطالنا بالدفاع عن لقب النسخة الثامنة لبطولة آسيا للجوجيتسو للعام الرابع على التوالي، وتألقوا في بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو بتايلاند، كما سجلوا مشاركة قوية في بطولة غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تأتي مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة في إطار جهودنا لمواصلة تسطير الإنجازات والنجاحات وتحقيق الألقاب القارية والدولية. كما أنها تساهم في تعزيز الاستعدادات والتحضيرات لتقديم أداءات متميزة في البطولات المقبلة وتعزيز صدارة منتخبنا للتصنيفات العالمية لهذه الرياضة».

وأضاف: «تمنح هذه البطولة اللاعبين فرص الاحتكاك القوي واكتساب الخبرات، من خلال مواجهة نخبة من لاعبي الجوجيتسو المشاركين في البطولة، بما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد في التركيز على فئة الشباب والناشئين، ودعمهم وتطوير مستوياتهم. ونثق بأن لاعبينا على درجة عالية من المسؤولية وأنهم جاهزون دوماً لبذل كل ما في وسعهم لخوض أقوى النزالات وتخطي جميع التحديات وإبراز ما يتمتعون به من عزيمة وإصرار ورفع اسم الإمارات عالياً في هذه المنصة العالمية».

وقال بيدرو داماسكيندو، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو للشباب: «تتمتع هذه البطولة بأهمية كبيرة لأنها تسمح لنا باختبار قدرات لاعبينا وتقييم جاهزيتهم وتساعدنا في تحضيراتنا للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان، التي تعد أهم وأقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو. لاعبونا على أتم الاستعداد للبطولة، وخصوصاً مع الدعم الكبير من الأندية واتحاد الإمارات للجوجيتسو، ونشكرهم على منحنا كل الدعم الذي نحتاجه خلال استعداداتنا للبطولة. ونتطلع إلى تحقيق نتائج متميزة ونأمل أن نشهد أداءً قوياً من لاعبينا».

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