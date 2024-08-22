منتخب الإمارات يفوز على نظيره القطري ويتأهل لنصف نهائي "غرب آسيا" لشباب الطائرة

المصدر: وام

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تأهل منتخب الإمارات إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة للشباب مواليد 2005، وذلك بعد فوزه اليوم الخميس، على نظيره القطري 3-0 في مباراة ربع النهائي التي جمعت بينهما على صالة نادي العين.

وحسم منتخب الإمارات نتيجة المباراة لمصلحته بالفوز في الأشواط الثلاث بنتيجة 25-17 و25-22 و25-21.

ويلتقي منتخب الإمارات في نصف النهائي، المقرر له غداً الجمعة، نظيره البحريني، الذي فاز بدوره على منتخب الأردن 3-0 ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وفي باقي مباريات هذا الدور، فاز منتخب السعودية على نظيره السوري 3-0، ويلتقي في نصف النهائي مع نظيره اللبناني الذي فاز على منتخب الكويت 3-1.

كما تلتقي منتخبات الأردن مع قطر، والكويت مع سوريا، في مباراتي تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

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