نهيان بن مبارك يشهد احتفال مسيرة شعلة الاتحاد الدولي للشطرنج بأبوظبي

المصدر: وام

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شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، احتفال مسيرة شعلة الاتحاد الدولي للشطرنج، مساء اليوم في مركز المارينا مول بأبوظبي.

وأقيم الحدث برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

وحمل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الشعلة في بداية الاحتفال، كما تبادل حملها العديد من المسؤولين حتى وصولها إلى المنصة المخصصة للاحتفال وسط مركز المارينا مول.

حضر الفعالية، سعادة أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي، وحسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ومحمد المضاحكة رئيس الاتحاد القطري للشطرنج، والبطل العالمي السابق فيشفاناثان أناند النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج وعدد من مسؤولي مجلس أبوظبي الرياضي.

وتسلم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الميدالية الذهبية التذكارية من سعادة أركادي دفوركوفيتش بمناسبة الاحتفال بمئوية التأسيس وإيقاد الشعلة في أبوظبي قبل وصولها إلى وجهتها الأخيرة بالعاصمة المجرية "بودابست" بالتزامن مع انطلاق فعاليات أولمبياد الشطرنج 2024 المقرر من 10 حتى 23 سبتمبر المقبل.

كما شارك معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في إطلاق جولات المباريات الاستعراضية على هامش الحفل بمشاركة محمد المضاحكة وبطل أفريقيا والعرب الأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي ضد 15 لاعباً في نفس الوقت.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أن لعبة الشطرنج في الدولة آخذة في التطور، بفضل الدعم الذي تحظى به وتزايد الاهتمام بها، معرباً عن سعادته بما شاهده من شغف كبير من المشاركين في النسخة الـ 30 لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج.

وقال حسين عبدالله الخوري، إن الاحتفال بإيقاد الشعلة في أبوظبي بمناسبة مئوية الاتحاد الدولي بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وكبار المسؤولين حقق زخماً كبيراً يرسخ المكانة الكبيرة لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية.

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