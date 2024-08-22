«الرياضات الإلكترونية» يشارك في عمومية الاتحاد العربي

المصدر: دبي - البيان

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شارك اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي خلال انعقادها بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية أول من أمس (الأربعاء)، على هامش اختتام بطولة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية.

وناقشت الجمعية العمومية للاتحاد العربي بحضور سعود بن ساحم المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، العديد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال في مقدمتها الإعلان عن فتح باب الترشح لاستضافة النسختين الرابعة والخامسة لبطولة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية 2025 و 2026.

وأكد المهيري أنه يتعين على الاتحادات الأعضاء الراغبة في احتضان البطولة في نسختيها المقبلتين أن تعرب عن اهتمامها بحلول سبتمبر المقبل، فيما سيكون الموعد النهائي لتقديم طلب الاستضافة مع وثائق الترشح الموقعة نهاية أكتوبر 2024، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية ستختار الدولة المستضيفة في 12 ديسمبر 2024.

وأوضح المهيري أن الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية استعرضت إنجازات اللجنة الفنية ولجنة المرأة والمساواة التي تم استحداثها في شهر أغسطس من العام الماضي، إضافة إلى الموافقة على التقرير المالي والحساب الختامي للفترة الماضية، واستحداث لجنة التعليم لدعم الشباب العربي ولجنة الإعلام والاتصال، ومناقشة تحديث النظام الأساسي.

وأشاد المهيري بالمستويات الجيدة التي قدمها منتخبنا الوطني خلال مشاركته في النسخة الثالثة لبطولة الاتحاد العربي التي احتضنتها مدينة الرياض يومي 20 و21 أغسطس الجاري، وقال: ضم منتخبنا الوطني اللاعب سعيد اليماحي الذي شارك في لعبة كرة القدم الإلكترونية، واللاعب سلطان راشد الذي شارك في لعبة القبضة الحديدية.

وأضاف: قدم ثنائي المنتخب الوطني مستويات جيدة تعكس الجهود التي يبذلها الاتحاد لتطوير الرياضات الإلكترونية، وشكلت البطولة فرصة إضافية للاحتكاك مع أفضل اللاعبين العرب وتعزيز التواصل الرياضي والثقافي بينهم.

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