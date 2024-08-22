الهاشمي: معسكر المغرب محطة مهمة قبل «عربية الغولف»

المصدر: متابعة - فايز بجبوج

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أكد اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، أن معسكر المنتخبات الوطنية للغولف، الذي أقيم في الملعب الملكي في الرباط بالمغرب، خلال الفترة بين 29 يوليو وحتى 17 أغسطس، وضم 20 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل السنية، شهد نجاحاً كبيراً من جميع الجوانب البدنية والمهارية والنفسية، إلى جانب اكتساب المزيد من الخبرات، في ظل مشاركة العديد من لاعبي اللعبة من المغرب ولبنان والسعودية.

إضافة إلى المحاضرات النظرية والورش العملية والمنافسات التجريبية، والتي أقيمت بإشراف مدربين من أصحاب الخبرات والاختصاص من القارة الأفريقية، إضافة لوجود 4 مدربين لمنتخباتنا الوطنية، ومثل المعسكر محطة إعداد مهمة قبل استحقاق البطولة العربية للمنتخبات للمراحل السنية للبنين والبنات والسيدات، التي تستضيفها تونس في الفترة الممتدة بين 21 و30 سبتمبر المقبل.

وحض الهاشمي اللاعبين على مواصلة تطوير المهارات، وبذل مجهودات مضاعفة في التدريبات خلال الفترة المقبلة، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحليل الدقيق للأداء في مهمة التطوير.وقال: «لقد حقق المعسكر جزءاً كبيراً من أهدافه، وأعتقد أن الأجهزة الفنية واللاعبين واللاعبات الذين خاضوا المعسكر باتوا يعرفون نقاط الضعف، التي يجب مواصلة العمل عليها في تطوير مستوى الأداء خلال الفترة المقبلة».

وأوضح قائلاً: «مثل المعسكر محطة إعداد مهمة للاستحقاقات المقبلة، كما أسهم في تسليط الضوء على النقاط التي يجب مواصلة العمل على تطويرها، أبرزها التركيز على تحسين المهارات، في لعبة تحتاج إلى تركيز كبير وتقنيات متقدمة».

تطوير

وأضاف: «مع العودة من المعسكر على الأجهزة الفنية إجراء تقييم مبدئي لمهارات كل لاعب، والتركيز على تطوير نقاط قوتهم جنباً إلى جنب مع تحسين أماكن الخلل ونقاط الضعف، من خلال تحليل لقطات الفيديو للتدريبات، والعمل على نتائجها في تنفيذ تمارين متقدمة لتحسين آليات ودقة الضربات، سواء الطويلة منها، أو القصيرة باتجاه الحفر».

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