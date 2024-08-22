الروسي يعلن اعتزال تحكيم الكرة الطائرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الحكم الدولي للكرة الطائرة حامد الروسي، اعتزال التحكيم رسمياً بعد 36 عاماً من العطاء المشرّف على الصعد المحلية والعالمية والأولمبية. ويملك الروسي مشواراً عالمياً متميزاً يتضمن المشاركة في إدارة 7 بطولات عالم، و8 نهائيات لبطولة الجائزة الكبرى، و3 نهائيات لدوري الأمم العالمي، والمباراة النهائية في «باريس 2024».

وبدأ الروسي مشواره التحكيمي عام 1988 وحاز على الشارة الدولية عام 1995، وسبق له الحصول على أغلى جائزتين على المستوى المحلي، وهما جائزة صاحب السمو رئيس الدولة لأصحاب الإنجازات، وجائزة صاحب السمو نائب رئيس الدولة للإبداع الرياضي، إلى جانب جوائز عدة على المستوى الإقليمي والدولي.

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