أحمد بن حمدان: الإمارات وجهة عالمية جذابة لأبطال الرياضات البحرية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبوأت مكانة عالمية مرموقة كوجهة متميزة وعاصمة للرياضة في المنطقة والشرق الأوسط ولا سيما في مجال الرياضات البحرية بشكل خاص.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان إن الإمكانيات المتوفرة والتسهيلات القائمة في البنى التحتية والمرافق ساعدت الكثير من الرياضيين على الاستعداد والتحضير لكبرى البطولات وتسجيل التميز في المشاركات الدولية والعالمية وآخر ذلك ما شهدته دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثون (باريس 2024) من بروز عدد من الأبطال تدربوا واستعدوا هنا في دولة الإمارات أرض السلام والتسامح والمحبة.

وأضاف رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث نحن سعداء أن يكون لأبطال الرياضات البحرية ممن يشاركون في فعاليات الاتحاد بالدولة والبطولات المتنوعة في الألعاب البحرية الحديثة، حضور لافت حيث تألق البطل السلوفيني الشاب توني فوديسك محققاً ميدالية فضية في منافسات ألواح التزلج على الماء بالمظلات - كايت سيرف والتي أقيمت للمرة الأولى ضمن الدورات الأولمبية.

تأكيد

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان أن البطل فوديسك ظل حريصاً على القدوم إلى دولة الإمارات كل عام منذ موسم 2021-2020 الذي تلا ظروف جائحة كوفيد 19 من أجل التدريب والمشاركة في البطولات مثل بطولة دبي المفتوحة ثم واظب على المشاركة سنوياً في النسخ التالية 2022-2021 و2023-2022 مما ساعده على استمرارية التدريب واكتساب روح المنافسة نحو تحقيق حلمه الكبير الذي تحقق في فرنسا أخيراً.

وأشار الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان في ختام حديثه إلى أن وجود أبطال أولمبيين وعالميين في البطولات والأحداث الرياضية البحرية التي تقام في شواطئ دولتنا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك قيمة الفعاليات التي تنظم هنا، ويساعد على تطوير مهارات أبطالنا الذين شاركوا في المنافسات مما يدعم أهداف الاتحاد نحو خلق جيل قادر على المنافسات في مختلف الفئات.

الجدير بالذكر أن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ساند عام 2019 توصية وقرار الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للشراع الحديث بضم رياضة كايت سيرف إلى الدورات الأولمبية الصيفية اعتباراً من الدورة الثالثة والثلاثين في باريس 2024 بعد النجاح الكبير الذي صادف المشاركة التجريبية الأولى في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين (بوينس آيرس 2018).

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