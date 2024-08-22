الإمارات وقطر في ربع نهائي غرب آسيا للطائرة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يلتقي منتخب الإمارات الوطني للشباب للكرة الطائرة نظيره المنتخب القطري مساء اليوم الخميس في الدور ربع النهائي لبطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة والتي تجري فعالياتها بصالة نادي العين، وتستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

كما يلتقي في الدور نفسه المنتخب السعودي ونظيره السوري، والكويت، ولبنان، والبحرين، والأردن، ويلعب منتخب اليمن مع فلسطين لتحديد المركزين التاسع والعاشر.وكان الأبيض الإماراتي تأهل إلى هذا الدور مع منتخبات، السعودية، ولبنان، والأردن ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات قطر، والبحرين، والكويت، وسوريا، من المجموعة الأولى.

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