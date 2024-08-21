العصيمي: الإمارات تمتلك القدرات التنافسية لحصد الميداليات والألقاب

المصدر: البيان

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أكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية أن كافة المؤشرات تؤكد ارتفاع نسبة مشاركة القارة في بارالمبية باريس 2024، ما بين 25 إلى 28 %، بعد ما كانت 19% في بارالمبية ريو 2016

وأوضح العصيمي أن الدول الآسيوية بما تضمه من أعداد كبيرة على مستوى العالم، حققت قفزات نوعية في الألعاب الرياضية المختلفة تتويجاً للخطط الاستراتيجية

وقال إن دولة الإمارات مؤهلة للمنافسة على الألقاب في بارالمبية باريس بفضل العناصر الموجودة في الألعاب المشاركة، كما المنتخب لم يغب عن منصة التتويج منذ مشاركته في بارالمبية سيدني عام 2000

وأضاف:" وضعنا خطة تطويرية للارتقاء برياضات هذه الفئة والممارسين لها، ونفذنا العديد من البرامج للفئات المختلفة، من خلال العناصر التي تعمل مع اللاعبين واللاعبات مثل المدرب والحكم، والدورة الأخيرة في الصين العام الماضي كشفت عن معطيات إيجابية للدول الآسيوية، من خلال النتائج وتحطيم الأرقام القياسية."

وأوضح العصيمي مشاركته في اللجنة المنظمة لفعاليات بارالمبية باريس 2024، بصفته رئيساً لبارالمبية آسيا، من خلال المنافسات المختلفة، وفي حفلي الافتتاح والختام

وأعلن رئيس بارالمبية آسيا عن برنامج شامل للقاءات مع المسؤولين عن الهيئات والاتحادات الدولية على هامش الحدث تستهدف التعاون المشترك، منها الاتحاد الدولي لرياضة الاعاقة الذهنية "فيرتس"، بالإضافة إلى رؤساء قارات العالم، بهدف تفعيل الألعاب الإقليمية، لاسيما في أفريقيا وبحث الاستفادة من الخبرات الأوروبية

وذكر العصيمي أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد الآسيوي تشمل فتح الباب لتعاون مع اتحادات خارج إطار أصحاب الهمم، وذلك بعقد لقاءات في باريس مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، لبحث الاستفادة من برامج المسؤولية المجتمعية لديهما، واستخدام الوجه الآخر لكرة القدم لصالح أصحاب الهمم

يذكر أن العاصمة الفرنسية باريس تستضيف الحدث من 28 أغسطس الحالي إلى 8 سبتمبر المقبل، بمشاركة 4400 رياضي ورياضية..



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