الحمرية يستضيف كأس الشارقة للجوجيتسو يومي 23 و24

المصدر: الشارقة - البيان

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ينظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطولة «كأس الشارقة للجوجيتسو» (من دون بدلة) الجمعة والسبت المقبلين بالتعاون مع نادي الحمرية الرياضي الثقافي (مستضيف البطولة) وستقام في اليوم الأول منافسات الفئات العمرية (4-12) سنة، بينما سيشهد اليوم الثاني منافسات الفئات العمرية 13 سنة للأعمار المفتوحة.

وقال أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إن تنظيم البطولة يأتي انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية للنادي بنشر ثقافة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس في إمارة الشارقة ومنها رياضة الجوجيستو، ولمنح فرصة جديدة للاعبين لمزيد من الاحتكاك الفني والاستعداد للبطولات المقبلة، مثمناً دعم مجلس الشارقة الرياضي وتعاون نادي الحمرية في استضافة البطولة والجهود الكبيرة التي يبذلها لأجل إخراجها بشكل مميز.

من ناحيته رحب حميد حسن الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية بأسرة الجوجيتسو الإماراتية من خلال استضافة البطولة، مؤكداً أنه لن يتم ادخار أي جهود ممكنة لإنجاح البطولة، خصوصاً وأن النادي يشهد نقلة نوعية بممارسة رياضة الجوجيتسو في صفوفه وأن البطولة ستساهم بشكل فاعل بنشر ثقافة ممارسة اللعبة.

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