«عربي السلة» يقدم تسهيلات للمشاركة في بطولة الشباب

المصدر: القاهرة - «البيان»

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اتخذ مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة السلة في اجتماعه بالقاهرة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي عدداً من القرارات المهمة وأبرزها تقديم تسهيلات للاتحادات الوطنية من أجل تفعيل مشاركتها في بطولتي الشباب والشابات وحل مشكله قلة عدد الفرق في هذه الفئة السنية التي يعول عليها الكثير للارتقاء بكرة السلة العربية .

ومن بين تلك الحوافز تخفيض رسوم الاشتراك وإعفاء كل فريق يشارك مرتين متتاليتين من أي رسم في مشاركته الثانية، وقرر المجلس تقديم دعم مادي لكل اتحاد منظم لهذه الفئة العمرية وناقش المجلس المذكرة المقدمة من العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد بشأن نشاط الموسم الماضي .

وكذلك البطولات التي ستقام في الفترة المقبلة كما ناقش مذكرة الأمين العام بشأن موضوع تشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال الدورة الانتخابية المقبلة التي تمتد أربع سنوات واستناداً لما جاء في المذكرة والاتصالات مع اتحاد اللجان الأولمبية العربية فقد تقرر تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العربي في أعقاب انتخابات الاتحادات الوطنية. وكان اللواء «م» إسماعيل القرقاوي قد استهل الاجتماع بكلمة شكر فيها الاتحادات الأعضاء على أدائها وتعاونها مع الاتحاد العربي وحرص الجميع على إنجاح المسابقات والارتقاء بكرة السلة العربية.

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